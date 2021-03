Gentse Iris Van Robays maakt met "Quarantiny" grappige persiflages op oude Tiny-reeks

Een aantal weetjes over de oude Belgische reeks: braaf meisje Tiny heette oorspronkelijk Martine en werd uitgegeven in meer dan 40 landen. De onmiddellijk herkenbare tekeningen zijn van Marcel Marlier. De teksten komen van Gilbert Delahaye. Na diens dood neemt de zoon van de tekenaar, Jean-Louis Marlier, de teksten voor zijn rekening. In totaal verschenen er 64 Tiny-boekjes. In het Deens heet ze Mimi, in het Albanees Zana en in Amerika heette ze Debby. Of Van Robays verder doet met de reeks? "Voorlopig wel, maar als de horeca heropent zal de frequentie misschien wat verminderen", waarschuwt ze nu al.