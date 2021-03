Kunstenfestival "The Crystal Ship" in Oostende verschuift naar juni 2021

Normaal gezien is "The Crystal Ship" de start van de lente-activiteiten in Oostende. "De paasvakantie wordt al sinds 2016 gekleurd door nieuwe werken van "The Crystal Ship". Internationale artiesten werken wekenlang aan gigantische muurschilderingen. Het evenement lokt elk jaar veel extra bezoekers naar onze stad. Dit jaar kiezen we ervoor om "The Crystal Ship" naar juni door te schuiven om de eigenheid zoveel mogelijk te bewaren", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).