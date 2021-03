Voor eerst dit jaar 500 patiënten op intensieve zorg, Vandenbroucke ongerust: "Heropenen terrassen niet aan de orde"

"De cijfers zien er niet zo goed uit. Er liggen in onze ziekenhuizen intussen meer dan 500 mensen op intensieve zorg en dat is geleden van eind december. Toen zaten we in een dalende fase, nu zijn we aan het stijgen. Het gaat vrij snel en de belasting op de ziekenhuizen neemt zienderogen toe", zegt viroloog Steven Van Gucht in "Terzake" (Canvas).



Hij benadrukt dat het AstraZeneca-vaccin beschermt. "Het beschermt voor 90% tegen ziekenhuisopname. Dat is bewezen", herhaalt Van Gucht. De voordelen van het AstraZenecavaccin wegen volgens hem dan ook zwaarder door dan eventuele nadelen. "We rekenen echt op de uitrol van de vaccinatiecampagne om de pandemie onder controle te krijgen. Dat is de voorwaarde voor de versoepelingen die in april en vooral in mei zijn aangekondigd", aldus Van Gucht.



BEKIJK hier het volledige gesprek met Steven Van Gucht in "Terzake":