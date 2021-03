Martine Tanghe en Brigitte Raskin worden juryvoorzitters van de Boon, nieuwe (en grootste) literaire prijs van ons land

Over exact 1 jaar worden twee nieuwe literaire prijzen uitgereikt, voormalig nieuwsanker Martine Tanghe en auteur Brigitte Raskin zullen de jury's voorzitten. Minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde vanmorgen de nieuwe literaire prijzen, de Boon voor fictie en literaire non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur, in primeur voor in "De ochtend" op Radio 1. De jaarlijkse prijzen zijn samen 100.000 euro waard.