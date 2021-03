Milieuvergunning Antwerpse Handelsbeurs geschorst: voorlopig geen activiteiten meer toegelaten

De milieuvergunning voor de Antwerpse Handelsbeurs is geschorst, dat schrijft Gazet Van Antwerpen en werd aan onze redactie bevestigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de milieuvergunning geschorst omdat deze eigenlijk al vervallen was toen de locatie in gebruik werd genomen. Er mogen voorlopig geen activiteiten meer plaatsvinden, zowel in het hotel als in de zalen.