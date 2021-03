Natuurhulpcentrum wil wolvenverblijf bouwen: "Belangrijk dat de wolf zijn mensenschuwheid niet verliest"

Tot nog toe stierven er al drie wolven in het verkeer. Wolf Roger in 2018 en afgelopen herfst werden ook twee welpen van August en Noëlla doodgereden. En dan was er nog een wolf die tot twee keer toe werd aangereden in Oudsbergen maar het overleefde, en terug de natuur in vluchtte. Tegen september wil het Natuurhulpcentrum het wolvenverblijf klaar hebben. Tegen die tijd is het broedseizoen afgelopen en is het risico op ongevallen met nieuwe jonge wolven in het verkeer het grootst.