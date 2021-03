Nieuwe mogelijkheden voor betonbedrijf langs Albertkanaal in Zutendaal

Het bedrijventerrein van Ebema lag er tot nu toe erg grillig bij en dat zette een rem op de uitbreidingsmogelijkheden. In de loop van de jaren hadden verschillende onteigeningen geleid tot een lappendeken van gronden die het bedrijf kon gebruiken. Al van 2002 waren er plannen om daar wat meer orde in te brengen en dat heeft de Vlaamse regering nu via een plan in orde gebracht.