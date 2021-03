Ook dit jaar geen Dodentocht in Bornem: "13.000 wandelaars bijeenbrengen, kan deze zomer nog niet"

Het evenement later dit jaar organiseren, is voor de organisatie niet mogelijk. Vrijwilligers kunnen in najaar moeilijker vakantie nemen, het wordt dan ook vroeger donker en de kans op slecht weer wordt groter. Er wordt wel een alternatief gezocht dat coronaveilig is. “Iedereen binnen de organisatie staat te popelen om nog eens een groter wandelevent te organiseren. We kijken er als vrijwilliger toch altijd naar uit, dat gevoel van samenhorigheid, samen trekken aan een pracht van een organisatie. We hopen dus een alternatief te vinden waar zowel wij, de vrijwilligers, als de wandelaars hun hart aan kunnen ophalen."

Vorig jaar werden mensen uitgedaagd om 100 kilometer op hun eentje te wandelen op vier weken tijd. Meer dan 17.000 mensen schreven zich in en betaalden 10 euro, die geschonken werd aan het goede doel. Dat initiatief werd eind vorig jaar nog eens herhaald en loopt nog tot het einde van de maand.