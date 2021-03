Ook dit jaar geen Rock Werchter, camping- en cateringondernemers: "Twee jaar op rij, dat doet pijn"

Ook Luc De Keyser die een cateringbedrijf heeft in Werchter had gehoopt dat het festival toch zou doorgaan. "Wij maken elk jaar verse soep voor de medewerkers van Rock Werchter. Wij hebben ook nog een broodjeszaak in het centrum van Werchter waar we tijdens de concertdagen veel broodjes en koffiekoeken verkopen. Dit is een financiële aderlating. Maar als je hoort hoe het gaat met de besmettingen en de vaccinaties, dan begrijp ik dat er tegen september ook niet echt perspectief kan zijn."