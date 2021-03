Ook Nokere Koerse maakt veiligheidshandboek voor renners: “We willen dat iedereen veilig over de finish geraakt”

Het vergde een hele inspanning van de organisatie om alle gevaren te bundelen, want het parcours van Nokere Koerse is zo’n 195 kilometer lang: “We hebben elke vierkante meter in kaart gebracht, en gekeken naar waar er putjes, paaltjes, verkeersborden, drempels of andere mogelijke obstakels zijn. Zo willen we ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk kan verlopen.”

Naast het veiligheidshandboek is er ook nagedacht over concrete maatregelen op het parcours zelf. “We zijn volop bezig met het plaatsen van stootkussens en signalisatie. Daarmee willen we bereiken dat, als er toch een valpartij zou gebeuren, het nog steeds relatief veilig afloopt. We voorzien ook extra stewards en seingevers”, geeft Bothuyne mee.