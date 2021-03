Oostende weerlegt kritiek: "Wij hebben 5,5 miljoen euro geïnvesteerd om lokale zelfstandigen te helpen"

De stad Oostende heeft voor 3,2 miljoen euro aan waardebonnen uitgedeeld. Elk Oostends gezin kreeg op die manier 60 euro om bij een lokale zelfstandige op te doen. Er ging ook meer dan 750.000 euro naar maatregelen om het winkelen coronaveilig te laten verlopen. Het overige budget ging rechtstreeks naar de Oostendse zelfstandigen, onder andere in de vorm van subsidies en het kwijtschelden van taksen.

"We beseffen maar al te goed hoeveel ondernemers het moeilijk hebben", zegt schepen voor Lokale Economie, Charlotte Verkeyn (N-VA). "Het globale pakket dat naar de ondernemers gegaan is, is 5,5 miljoen euro waard. Deze groep heeft echt die ondersteuning nodig. Sommige mensen hebben al meer dan een jaar hun werk niet kunnen doen en dat is gewoon verschrikkelijk."