Opnieuw honderden mensen op straat in Londen voor vermoorde vrouw en tegen politieoptreden

In Londen zijn gisteravond opnieuw honderden mensen op straat gekomen na de moord op Sarah Everard, de vrouw van 33 die begin deze maand 's avonds verdween en uiteindelijk vermoord werd teruggevonden De demonstranten blokkeerden onder meer Westminster Bridge, in de buurt van het Britse Parlement. Ze zijn het niet eens met het politieoptreden van afgelopen zaterdag en een nieuwe wet, die de politie meer bevoegdheden moet geven om protesten in te dammen.