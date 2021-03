Politie Regio Turnhout zoekt slachtoffers oplichtersbende die juwelen kocht voor oneerlijke prijs

De bende lokte zijn slachtoffers, dikwijls goedgelovige senioren volgens de politie, naar verschillende hotels. "Ze zetten advertenties in dag- en weekbladen, waarin stond dat ze daar op bepaalde avonden koopdagen organiseerden", zegt Rudy Remijsen van de politie Regio Turnhout. "We vermoeden dat er slachtoffers zijn in heel Vlaanderen, want we hebben ook van die advertenties teruggevonden in de omgeving van Antwerpen en Brugge."