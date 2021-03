Politieagenten uit Roeselare moeten niet naar de rechter voor dood Lamine Bangoura

Bijna 3 jaar geleden werd Lamine Bangoura, een ex-jeugdspeler van Club Brugge, uit zijn sociale woning in Roeselare gezet omdat hij achterstond met de huur. De man werkte niet mee en de politie moest versterking oproepen. Terwijl de agenten Bangoura boeiden, werd hij onwel. Kort daarna overleed hij.

Zijn familie diende klacht in voor politiegeweld, maar er komt dus geen rechtszaak. Volgens de kamer van ingeschuldigingstelling in Gent is het overlijden van Bangoura te wijten aan zijn eigen agressieve houding.