Pukkelpop volgt voorbeeld van Rock Werchter voorlopig nog niet

Pukkelpop is intussen een samenwerking begonnen met Muziekodroom. Dat bekende Hasseltse muziekcentrum ligt in de kanaalzone en biedt heel wat mogelijkheden voor kleinere concerten. Indien een groot festival niet mogelijk is, zijn er verspreid over Hasselt en Limburg kleinere events mogelijk.

Deze zomer is het ook precies 10 jaar geleden dat er een storm over de festivalweide raasde en er vijf doden vielen.