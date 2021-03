Renovatie van het Brusselse justitiepaleis gaat beginnen: "Maar eerst nog de stellingen renoveren"

Het justitiepaleis in Brussel staat al jaren in de stellingen. Nu gaan ze eindelijk beginnen aan de renovatie, maar daarvoor moeten eerst nog de stellingen gerenoveerd worden. "De stellingen aan de voorgevel van het justitiepaleis zijn begin jaren 2000 gezet om te voorkomen dat er stenen zouden vallen op de bezoekers van het justitiepaleis", vertelt Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen. "En nu zullen die stellingen aangepast worden zodat ze gebruikt kunnen worden voor restauratiewerken. Dus, alle buizen worden gecontroleerd en we gaan kijken of de planken op de stellingen nog altijd bruikbaar zijn. We gaan ook extra planken toevoegen."