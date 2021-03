Nieuwe daklozentelling: "Cijfers liggen stuk hoger dan verwacht, 1 op de 5 is tussen 18 en 25 jaar"

Verontrustend is dan ook het aantal kinderen en jongeren die geteld zijn. Bruss'Help zag het aantal kinderen van 600 in 2018 naar 933 in 2020 stijgen. In Gent zijn het er bijvoorbeeld 401 en in Luik 78. In de grote steden brengen kinderen de nacht door op straat of in bijvoorbeeld kraakpanden. Andere kinderen leven samen met hun ouder(s) in niet-zichtbare dakloosheid, bijvoorbeeld tijdelijk bij familie of vrienden. "Opvallend is bovendien dat ongeveer een op de vijf getelde volwassenen tussen de 18 en 25 jaar oud is", benadrukt Hermans.