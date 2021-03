Rubenshuis krijgt uitbreiding: onthaalgebouw met 6 verdiepingen vervangt paviljoen op Wapper

Het Rubenshuis in Antwerpen heeft haar uitbreidingsplannen uit de doeken gedaan. In de plaats van het paviljoen op de Wapper komt er een gloednieuw onthaalgebouw van 6 verdiepingen hoog. Het nieuwe gebouw komt aan de kant van Hopland en er komt onder andere een multimediaal belevingscentrum, een museumcafé en een leeszaal. "Het is een groot gebouw, maar heel discreet. Via dat nieuwe gebouw gaan we de bezoekers heel het universum van Rubens laten ontdekken", zegt architect Paul Robbrecht.