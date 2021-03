Rapport van Save The Children: "Jonge kinderen worden onthoofd door rebellen in Mozambique"

De rebellengroepen zijn gelinkt aan IS. Plaatselijk staan ze bekend als al-Shabab, hoewel het niet geweten is of ze banden hebben met de Somalische Jihadistische rebellen die onder dezelfde naam opereren.



Maar de rebellengroep in Mozambique geeft geen duidelijk motief of eisen aan. Zo is er eerder een video opgedoken van een rebellenleider die zei dat de "regering oneerlijk" was. Hij sprak ook over een Islamitische regering en klaagde misbruik van het leger aan. Volgens de plaatselijke directeur van Save The Childeren Chance Briggs is het erg moeilijk om een duidelijk motief achter het geweld te ontwaren.

(Lees verder onder de foto)