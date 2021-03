School in Sint-Niklaas dicht omdat te veel leerkrachten in afzondering zitten, ruim 500 leerlingen thuis 

Directrice Heidi Claes besliste in overleg met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat contacttracing op scholen doet) om de school te sluiten. "We kunnen niet zomaar iedereen in een andere klas zetten", legt de directrice uit. Door de coronaregels is het niet evident om zo'n grote school te sluiten, maar "we hebben ervoor gezorgd dat leerlingen online les krijgen. Het is een hele organisatie, maar het geeft een beetje rust momenteel, want ouders en leerlingen waren toch ongerust."