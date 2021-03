Ex-koppel Lacote en Van Acker na bijna 25 jaar schuldig bevonden aan moord op Britse zakenman

Eerder vandaag hadden de advocaten van de beschuldigden vol overtuiging de vrijspraak gevraagd. "Het hele dossier tegen Hilde Van Acker berust op niks", pleitte haar advocaat Kris Vincke.

"Er is geen enkel bewijs dat ze in Knokke was (waar slachtoffer Marcus Mitchell verbleef) of in De Haan (waar zijn lichaam gevonden werd). Er is geen enkel spoor van haar gevonden op een van die twee plaatsen. In hun auto is er geen spoor van Mitchell gevonden." En ook het feit dat enkele getuigen Van Acker hadden herkend op een robotfoto, zegt niks, volgens Vincke: "Er waren veel meer mensen die haar niet herkenden, en die het over een donkere jongeman hadden."