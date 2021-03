Overheid gaat speciale coaches inschakelen voor terreurslachtoffers

Het geld gaat naar de vereniging voor slachtoffers van terreur, V-Europe, dat de coaches zal inzetten voor wie dat nodig is. De coaches zijn ervaringsdeskundigen die de slachtoffers persoonlijk zullen kunnen ondersteunen, zegt Vincent Van Quickenborne: "Dat kan gaan over het helpen van de mensen in de doolhof van administratieve zaken, bijvoorbeeld verzekeringen. Maar het kan ook gaan over helpen in de zoektocht naar professionele medische hulp."

En het kan evengoed betrekking hebben op heel kleine, triviale zaken, legt Van Quickenborne uit, "zoals eens gaan wandelen met een slachtoffer, of als er een brief aankomt met een verkeerde aanspreektitel, meneer in plaats van mevrouw of omgekeerd, om dat te helpen rechtzetten. Kortom: het gaat erover om slachtoffers het gevoel te geven dat ze er nooit meer alleen voor staan", besluit de minister.