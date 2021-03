Spelers KV Kortrijk roepen iedereen op om te praten over negatieve gevoelens: "Het is oké om niet oké te zijn"

In het filmpje moedigen 5 spelers van KV Kortrijk in verschillende talen aan om te praten over negatieve gevoelens of hulp te zoeken. Het gaat om Kristof D'Haene, Marko Ilic, Faiz Selemani, Trent Sainsbury en Muhammed Badamosi.

"Het is oké om even niet oké te zijn", zegt D'Haene. "Praat erover en als die stap te groot is, kan je altijd terecht op de website van "kzitermee" om de weg naar hulp te vinden."

Bekijk hieronder het filmpje: