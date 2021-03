Stad en middenstand Sint-Niklaas steunen volop Hooverphonic voor Eurovisiesongfestival

Niet alleen delicatesses werden ontwikkeld, ook prozaïschere producten kregen een make-over. Zo bestaat er ook een kippenburger, en is er zelfs thee en koffie in een Hooverphonic-jasje. En om het af te maken is er zelfs gedacht aan de snelle hap, want ook een broodjeszaak, een frituur en een restaurant hebben een gerecht in het thema.

Op https://www.9100forhooverphonic.be/ zijn alle acties verzameld.

(herbeluister enkele enthousiaste handelaars hieronder)