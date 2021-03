Steeds meer alleenreizende migrantenkinderen steken Mexicaans-Amerikaanse grens over

Het is ook niet de eerste keer dat het aantal migranten en vluchtelingen bij de Amerikaans-Mexicaanse grens fors toeneemt. Onder president Obama was er al een gelijkaardige crisis in 2014, en ook in 2018 en 2019 waren er sterke stijgingen onder president Trump. In 2019 staken 76.000 alleenreizende minderjarigen de grens over.