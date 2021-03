Te veel fouten met briefstemmen in Nederland: minister laat de procedures aanpassen

Dit jaar zijn in Nederland door de corona-pandemie de mogelijkheden om te stemmen uitgebreid. Gisteren en vandaag waren al stembureaus open, om risicogroepen niet te verplichten morgen woensdag in overvolle stembureaus te gaan staan.

Zeventigplussers kregen ook de kans om per brief te stemmen. Maar het terugsturen van die stembrieven loopt niet helemaal vlot. Nederlanders moesten hun oproepingsbrief en hun stembrief in twee aparte enveloppes steken en die dan terugsturen.

Tot 8 procent van de oudere Nederlanders staken beide brieven in dezelfde enveloppe. Dat maakt je stem ongeldig, omdat het kiesgeheim geschonden dreigt te worden. De mensen die stemmen kunnen immers zien wie op wie gestemd heeft. Daarom is de procedure nu nog aangepast. Ambtenaren mogen de oproepingsbrief uit de enveloppe halen, zonder naar het stemformulier te kijken. Daarna moeten ze dat stemformulier in een bus steken.