Tinder waarschuwt voor dates met crimineel verleden

De dating-app Tinder zal gebruikers waarschuwen voor dates met een crimineel verleden. Match Group, het moederbedrijf van Tinder, heeft geïnvesteerd in een platform dat een gegevens verzamelt over geweld of misbruik in de Verenigde Staten. Op die manier wil het bedrijf de veiligheid van gebruikers garanderen, nadat bekend werd dat daders van seksueel misbruik op de dating-app actief waren.