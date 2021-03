Trein Tram Bus niet te spreken over de organisatie van de spoorwerken rond Hasselt

Voor alle duidelijkheid: Trein Tram Bus is wèl blij dat er geïnvesteerd wordt in het spoor in Limburg. Het zijn werken waar de organisatie al lang op zit te wachten, ondermeer het rechttrekken van het spoor om Hasselt in te rijden. Maar Trein Tram Bus is niet te spreken over de manier waarop die werkzaamheden gepland zijn. De hinder voor de reizigers is te groot, zegt de organisatie.

Trein Tram Bus vindt in de eerste plaats dat de NMBS en Infrabel veel te laat hebben gecommuniceerd. Peter Meukens: "Er rijden de eerste drie weken van april vanuit Hasselt geen treinen richting Leopoldsburg, richting Genk en richting Diest. Dat betekent dat Leuven en Brussel nog met één trein per uur te bereiken zijn, en Antwerpen wordt bijna onbereikbaar omdat ook de lijn richting Mol onderbroken is. Je zal maar net een abonnement hebben gekocht voor de maand april en nu ontdekken dat de treinen niet rijden."