Universiteit Gent onderzoekt hoe drop helpt wonden beter te laten genezen: "De resultaten zijn verbluffend"

Hoste ontdekte dat de stof uit zoethout ervoor zorgt dat het lichaam niet overreageert als er een wonde is. "Bij verwondingen komen bepaalde stoffen vrij, de zogenaamde alarminen, die een onstekingsreactie in gang zetten", legt Hoste uit. "Eén van die stoffen kan voor een overreactie zorgen waardoor de huid trager gaat genezen. De stof in zoethout blokkeert net dat alarmine. We zien dat wonden daardoor veel sneller sluiten".

