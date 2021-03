Veel vragen, maar weinig afzeggingen in vaccinatiecentra na nieuws rond AstraZeneca-vaccin

In de provincie Antwerpen gaat het in het vaccinatiecentrum van Brasschaat bijvoorbeeld over 30 afzeggingen op 1.000 uitnodigingen. In Lier is er geen enkele annulatie, in Spoor Oost merken ze wel iets meer annulaties, maar het aantal blijft wel onder de één procent.

Het vaccinatiecentrum in Genk heeft zo'n 15 annulaties op de 900 uitnodigingen doorgekregen. In Lommel zijn er 8 procent afzeggingen.

In het vaccinatiecentrum Flanders Expo in Gent hebben 50 mensen afgezegd van de 1.600 mensen die vandaag zijn uitgenodigd. "Meestal zitten we aan 10 tot 15 annulaties per dag, dus het zijn er nu toch wel iets meer", klinkt het.