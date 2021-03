Eigenaar gevonden van portefeuille die al 36 (!) jaar achter wand in Desselgems café zat

Yves Vandendriessche uit Desselgem bij Waregem tovert het café 't Hoekske op dit moment om tot een broodjeszaak. Hij kon zijn ogen niet geloven toen er plots een portefeuille vanachter een vals plafond tevoorschijn kwam.

De eigenaar uit Meulebeke verloor hem al 36 jaar geleden. "Dat kunnen we afleiden uit de data op de klantenkaarten die erin zitten", zegt de vinder. "Dankzij een oproep op Facebook hebben we de eigenaar gevonden. De man is in de tachtig en wil zelf liever niet in de media reageren. Ik heb met zijn familieleden afgesproken dat ze de portefeuille vrijdag kunnen komen halen."