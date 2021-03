Werknemers in bedrijven waar telewerk onmogelijk is, worden binnenkort twee keer per week getest met sneltest

Maar voor versoepelingen is het nog te vroeg, vindt de federale regering. De regering beseft dat het moeilijk is om vol te houden, maar benadrukt het belang ervan. "Mijn boodschap is: we moeten doorzetten, we moeten de regels strikt blijven toepassen, dat is de beste manier om het risico zo klein mogelijk te houden. Het respecteren van telewerk is een van de sleutels om vandaag de situatie onder controle te houden."



Evenmin is er nood aan verstrengingen, zei De Croo. "De regels die we hebben, zijn de juiste regels. Ze hebben ons geholpen om de derde golf te vermijden." Als we ons daaraan houden, zijn er geen verstrengingen nodig op het vlak van telewerk, aldus de premier.

Als de besmettings- en andere cijfers de goede richting uitgaan, zijn versoepelinen wel mogelijk, benadrukten zowel de regering als de werkgeversorganisaties. Als de situatie het toelaat, kunnen er na de paasvakantie eventueel terugkeermomenten worden georganiseerd.

Herbekijk de volledige persconferentie: