Vlaamse in de Italiaanse Marken: "Wout Van Aert mag van dorp naar dorp fietsen, wij zitten verplicht thuis"

Door de goede prestaties van Wout Van Aert volgen meer mensen dan ooit de wielerwedstrijd Tirreno-Adriatico. Die kent vandaag zijn orgelpunt met een slottijdrit in de badplaats San Benedetto del Tronto in de regio Le Marche. Wegdromen bij de Italiaanse landschappen is voor veel wielerliefhebbers dagelijkse kost. "We hebben hier inderdaad prachtige panorama's, van de kust over de heuvels tot in de bergen", zegt de Schotense Kathleen Goossenaerts in "Start Je Dag". "Al zal ik de koers op televisie moeten volgen."

Nochtans woont Kathleen op amper een uurtje rijden van de finish aan de Adriatische kust. "Wij zitten in een rode zone en moeten in ons kot blijven. Alleen voor essentiële verplaatsingen naar de winkel mag je je huis verlaten. Wout Van Aert mag dus van dorp naar dorp rijden en wij niet. Maar pas op: ik ben blij dat de koers kan doorgaan. Het is prachtige reclame voor onze regio De Marken."