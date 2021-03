Waarom houdt het Vaticaan vast aan zijn standpunt dat homoseksualiteit "een zonde" is?

Hoe komt dat nu? Het begint bij scheppingsleer van de Kerk. Die vertrekt vanuit een ordening volgens Gods plan. “Dat houdt in dat de relatie tussen man en vrouw de plek is waar seksualiteit plaats moet vinden.” Homoseksualiteit wordt in dat licht gezien als een “ongeordendheid”.

De paus lijkt daarin misschien wel de deur wat op een kier te willen zetten, “maar hij wordt soms in snelheid gepakt door de curie, die het soms wat moeilijk heeft met de openheid van de paus”, zegt Anne Vandenhoeck. “Dat uit zich in een voortdurende spanning tussen praktijk en leer, die zeker in het westen onhoudbaar wordt.”