Zware uitbraak van corona bij personeel Kruisemse pluimveeslachterij

In een pluimveeslachterij in Kruisem heeft het coronavirus zich snel verspreid. In een week tijd geraakten 68 van de 200 medewerkers besmet. De gemeente nam samen met onder andere Agentschap Zorg en Gezondheid maatregelen om de uitbraak in te dijken. Een groot aantal medewerkers is thuis in afzondering. Het bedrijf schakelt interimkrachten in om voort te kunnen werken.