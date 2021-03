15 jaar geleden startte de carrière van Miley Cyrus in "Hannah Montana": "Maar zou ik ooit nog uit dat zwarte gat geraken?"

In 2008, nadat Cyrus als 15-jarige met blote rug in een satijnen laken op de cover van Vanity Fair verschenen was, tikte Disney Channel haar bij monde van baas Gary Marsh openlijk op de vingers: "Haar ouders hebben veel geïnvesteerd in Miley’s vroomheid. Als ze zelf beslist om die beslissing met de voeten te treden, dan zal er geen weg terug zijn." Het deerde Cyrus niet echt en in 2009 dartelde ze rond een danspaal voor strippers tijdens de Teen Choice Awards. Ook gingen gehackte foto’s van haar de wereld rond die weinig aan de verbeelding overlieten, en dook er een filmpje op waar ze met drugs experimenteerde. Met haar hit "Can’t be tamed" in 2010 leek Cyrus het hoofdstuk "Hannah Montana" definitief af te sluiten, want "ik zat in een kooi en mensen deden niets anders dan me begapen".