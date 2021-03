8 doden bij 3 schietpartijen in Aziatische massagesalons in Atlanta

Een klein uur later kreeg de politie van Atlanta een oproep voor een overval in een wellnesscenter in de wijk Buckhead. Agenten vonden er de lichamen van drie vrouwen terug. Kort daarop ontdekten ze in een wellnesscenter aan de andere kant van de straat het lichaam van een andere vrouw, ook zij was neergeschoten. Politiechef Rodney Bryant vertelde persbureau AP dat de slachtoffers in Atlanta van Aziatische afkomst zijn. Ook in Acworth waren twee Aziatische vrouwen bij de doden.