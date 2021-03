86 jobs bedreigd bij Nokia Bell in Antwerpen

Nokia kondigde op een bijzondere ondernemingsraad aan dat het wereldwijd 5.000 tot 10.000 banen zal schrappen de komende anderhalf tot twee jaar. Voor Antwerpen betekent dat dit jaar al 86 banen die geschrapt worden en mogelijk de komende jaren nog meer.

"Het is natuurlijk niet nieuw, het is al het derde jaar op rij dat er zo'n aankondiging komt", zegt Peggy Schueremans van de christelijke vakbond ACV. "Elk jaar opnieuw krijgen we wel vragen van werknemers of we al iets weten, of er iets zit aan te komen. En als die boodschap dan komt, toch alweer 86 mensen, dan is dat toch een koude douche. Zeker in een periode waarin mensen al een jaar thuis aan het werken zijn."

De vakbonden willen er alles aan doen om de medewerkers aan de slag te kunnen houden, via her-tewerkstelling binnen het bedrijf. In de jaren 70 werkten bij het bedrijf, dat eerder Alcatel Bell en Alcatel Lucent heette, nog meer dan 10.000 mensen.