“Syrische vluchtelingen nergens meer welkom en nergens meer veilig”

De vluchtelingencrisis in Syrië blijft ook in 2021 met ruime voorsprong de grootste ter wereld. In totaal zijn er 6,6 miljoen Syrische vluchtelingen, goed voor 25 procent van de wereldwijde vluchtelingenpopulatie. Een disproportioneel hoog aantal van deze Syrische vluchtelingen (83 %) wordt opgevangen in de regio. In Libanon is 1 op de 7 inwoners een vluchteling, in Jordanië 1 op 15 en in Turkije 1 op 23. Daarnaast zijn nog eens 6,7 miljoen Syriërs intern ontheemd in eigen land.