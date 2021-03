Alle ziekenhuispatiënten AZ Jan Portaels krijgen iPad tijdens verblijf

De 66 iPads die op dit moment in omloop zijn, worden al veel gebruikt door de aanwezige patiënten. "De iPads worden nu vooral door de patiënten gebruikt om contact te houden met familie en vrienden of om televisie te kijken. Maar het is de bedoeling dat de iPads in een later stadium ook gebruikt worden om bijvoorbeeld maaltijden te bestellen in het ziekenhuis of om het elektronisch patiëntendossier te raadplegen. Innovatie is een kerngedachte in alles wat we doen. Dat gaat van een robot aan het onthaal tot een nieuw communicatieplatform. En dat om de patiënten het hier zo aangenaam mogelijk te maken tijdens hun verblijf."