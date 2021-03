Amerikaanse dirigent James Levine (77) overleden: 40 jaar lang de muziekdirecteur van de Metropolitan Opera 

De Amerikaanse dirigent James Levine is overleden, hij is 77 geworden. Meer dan 40 jaar was hij de muziekdirecteur van de Metropolitan Opera in New York. Levine overleed al op 9 maart in Palm Springs in Californië, maar zijn arts heeft het nieuws nu pas bekendgemaakt. In maart 2018 verbrak de “Met” alle banden met de orkestleider. Uit onderzoek was gebleken dat hij jarenlang een aantal jonge mannelijke studenten seksueel had misbruikt. Levine heeft de beschuldigingen altijd ontkend.