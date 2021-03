Antwerpse bisschop Bonny biedt excuses aan voor standpunt Vaticaan over homoseksualiteit: "Boos en beschaamd"

"Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen". Bisschop van Antwerpen Johan Bonny is duidelijk in zijn opiniestuk in de krant De Standaard. "Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne."