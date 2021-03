Atlete Hanne Verbruggen verkoopt mattentaarten om deelname Olympische Spelen te bekostigen

"Het is erg om te zeggen, maar het is zo", begint atlete Hanne Verbruggen in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Verbruggen is werkzaam als leerkracht Natuurwetenschappen en plaatste zich eind 2020 voor de Olympische Spelen in Tokyo die later dit jaar plaatsvinden. "Dat kost heel veel geld", aldus de marathonloopster. "Ik kan bijvoorbeeld niet één dag op voorhand in Tokyo aankomen. Ik moet er minstens een maand verblijven om aan het klimaat te wennen. Om me voor te bereiden op mijn deelname aan de Spelen in augustus, kan ik ook niet in België blijven. Ik moet trainen in warme oorden met een hoge luchtvochtigheid."

Daarom trekt Verbruggen later dit voorjaar naar Portugal. "Het plan was eigenlijk om op stage in Zuid-Afrika te gaan, maar dat durf ik niet door corona. Nu blijf ik liever in Europa."