Autobestuurder stapt als bij wonder zelf uit zijn wagen na zwaar ongeval in Kennedytunnel

Een goede engelbewaarder is goud waard. Dat heeft de bestuurder van een auto die vanmorgen betrokken was bij een verkeersongeval in de Kennedytunnel aan den lijve mogen ondervinden. Vier voertuigen botsten er op elkaar in een kop-staart aanrijding. De auto van de man kwam voor een groot deel onder de aanhangwagen van een vrachtwagen terecht.