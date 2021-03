Meer gekocht, toch minder uitgegeven: 2020 was jaar met twee gezichten voor online winkelen

We hebben in ons land het voorbije jaar met z'n allen bijna 127 miljoen keer iets via het internet aangekocht, 12 procent meer dan in 2019. En toch gaven we 10 procent minder uit in webshops allerhande. Hoe dat kan? Wel, in beide gevallen begint de verklaring met een "c" en eindigt die op "orona".