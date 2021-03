BEKIJK: brandweer houdt oefeningen voor risicovolle tunnelbranden met "containertunnel" in Beveren

Om beter hulp te kunnen bieden bij verkeersongelukken en incidenten in tunnels, heeft de brandweer in de Waaslandhaven, in Beveren, een speciale tunnel gebouwd. Tot hiertoe moesten zulke oefeningen in het buitenland worden gehouden. Of werd ergens een echte tunnel afgesloten, met veel hinder tot gevolg. Nu beschikt de brandweer over een containertunnel. "Het Journaal" woonde een oefening bij.