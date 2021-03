Partij van premier Mark Rutte blijft grootste bij Nederlandse verkiezingen, maar links-liberale D66 wint fors

Dat was ook verwacht in de peilingen, maar is nu bevestigd, zij het enkel in de exitpolls. Wel konden ouderen dit keer per post stemmen en zou de foutenmarge bij de exitpolls daardoor groter kunnen zijn dan in het verleden. In de loop van de avond moet blijken of de echte resultaten die exitpolls volgen.

De VVD van Mark Rutte zou dus twee of drie zetels winnen en met 35 of 36 ver boven de rest uittorenen. Als die trend bevestigd wordt, is het vrijwel zeker dat Rutte aan de top blijft, maar is het de vraag met wie hij een coalitie kan en wil vormen. Een sterke kandidaat is de huidige coalitiepartner, de links-liberale D66. Die zou volgens de exitpolls een forse winst boeken van acht of negen zetels en de tweede partij worden met een totaal van 27 of 28 zetels in de Tweede Kamer.

De radicaal-rechtse anti-immigratiepartij PVV van Geert Wilders -die tot nu toe de tweede partij in Nederland was- zou drie zetels verliezen en terugvallen op 17, maar die partij zit niet in de regering en is dus niet zo belangrijk voor Rutte.

Het christendemocratische CDA -dat wel in de regering van Rutte zat- zou vijf zetels verliezen en zakt terug tot de vierde partij met 14 zetels. Dat laatste kan -maar hoeft niet noodzakelijk- een probleem worden om de huidige coalitie voort te zetten. (Lees verder onder de video).