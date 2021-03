Stad Leuven gaat  dierenbegraafplaats aanleggen in Kessel-Lo

Na een lange zoektocht, heeft de stad Leuven haar oog laten vallen op een groen en rustig gelegen terrein naast begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo. "De Vlaamse regelgeving staat slechts onder strikte voorwaarden toe om een huisdier te begraven in de eigen tuin. Maar zelfs als het dier aan de voorwaarden voldoet is dat niet voor iedereen een optie", zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Denk maar aan bewoners van een appartement of mensen die een woning huren. En we willen toch voor iedereen een mogelijkheid bieden om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van hun dier. Vandaar de dierenbegraafplaats."