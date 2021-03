Ella Leyers speelt de hoofdrol in de nieuwe Streamz-serie "Storm Lara"

“Storm Lara” gaat over alle facetten van de liefde: de opwinding van pril geluk, de sleetsheid van een al wat langere relatie, maar het gaat ook over jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Lara is een energieke 32-jarige vrouw, die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken.