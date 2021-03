Europese Commissie wil met coronacertificaat zomer in buitenland mogelijk maken: wat is het en hoe zal het werken? 

Het certificaat is gratis beschikbaar voor alle inwoners van de EU. Je kan het op drie manieren verkijgen. Ten eerste kan je er een aanvragen als je gevaccineerd bent met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Voorlopig keurde het agentschap vaccins goed van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson en Johnson.



Sommige lidstaten hebben ook andere vaccins aangekocht. In Hongarije zijn bepaalde inwoners ingeënt met het Chinese vaccin Sinopharm. Ook het Russische vaccin Spoetnik V dat in Hongarije gebruikt wordt kreeg nog geen goedkeuring van het EMA. EU-lidstaten kunnen zelf beslissen of ze mensen met die vaccins een certificaat geven of niet.



Ten tweede kan je ook een certificaat bemachtigen via een negatieve coronatest. De kans is namelijk groot dat niet iedereen een prik gekregen heeft voor het einde van de zomer. Om discriminatie te vermijden en vooral jongeren niet uit de boot te laten vallen is een negatieve test dus ook voldoende. Ten slotte is ook het bewijs van een recent herstel via antilichamen voldoende om een certificaat te krijgen.